La cuarta noche del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia” se llevó a cabo este viernes 25 de octubre. Anthony Chávez, Raysa Ortiz, Luigi Monteghirfo, Erick Delgado, Chapasa y Milena Warthon regresaron a la cocina en búsqueda de la mayor cantidad de puntos para posicionarse en la zona de clasificación a la siguiente ronda de la competencia culinaria de Latina Televisión.

En este episodio, los alumnos aprobados llegaron para las afrontar las Batallas Culinarias del Ciclo Vacacional. Los versus para el primer round se formaron así: Raysa Ortiz vs Alejandra Baigorria; Luigi Monteghirfo vs Cotito; y Anthony Chávez vs Canchita.

Durante el tiempo de cocina no faltaron las bromas. Por ejemplo, Peláez se apoderó de la canción “Si Antes Te Hubiera Conocido” de Karol G para dedicarle su propia versión a Luigi. “Qué hubiera sido, si primero hubieras elegido. No estarías compitiendo contra Carla Rueda Cotito”. Además, Luigi estuvo a punto de provocar un incidente en la cocina.

Para amenizar la tensión en la cocina, Skándalo, agrupación de los exparticipantes Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo, fue invitado a protagonizar el show de medio tiempo de las Batallas Culinarias.

Para el segundo round se enfrentaron Erick Delgado vs Kukuli Morante; Milena Warthon vs Andrés Salas; y Chapasa vs Tito Vega. Y, Peláez afirmó que Milena podría estar “fuera” del programa si no acumulaba los 10 puntos de estas batallas.

Al final de la cuarta noche del Ciclo Vacacional, el jurado determinó a los ganadores de sus versus y la tabla de puntaje quedó de la siguiente manera, con Anthony en el primer lugar:

Anthony Chávez: 49 puntos

Raysa Ortiz: 41 puntos

Luigi Monteghirfo: 39 puntos

Erick Delgado: 34 puntos

Chapasa: 20 puntos

Milena Warthon: 18 puntos

Revive AQUÍ el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia” de este viernes 25 de octubre

No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Academia”

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.