El Gran Chef Famosos: Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez y Milett Figueroa pasan a noche de eliminación

Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez y Milett Figueroa no tuvieron un gran desempeño en El Gran Chef Famosos, los tres tendrán que dar lo mejor de sí en la noche de eliminación.

Antes de saber quiénes irán a la noche de eliminación, los jurados de El Gran Chef Famosos dieron la devolución respectiva a cada sentenciado. Javier Masías, el más estricto, empezó dándole sus comentarios a Korina Rivadeneira: “Me pareció una decisión inteligente que rescataras las partes que se podían comer de las bizcotelas que quemaste, sin embargo, la textura no fue la correcta”.

Posteriormente, Giacomo Bocchio le hizo la devolución a Andrés Vílchez: “El sabor estaba bien, pero la textura estaba muy líquida, parecía una sopa de tiramisú. Tus bizcotelas no secaron lo suficiente. Hiciste un buen trabajo, has trabajado en orden. Parecía que tus bizcotelas estaban buenas pero les faltaba un poquito más de horno para que terminen de secar y puedan absorber un poquito más el almíbar de café”.

Nelly Rossinelli se encargó de darle unos comentarios a Nico Ponce: “El sabor de tu crema, bueno. Sin embargo, la presentación no estaba muy pulcra y eso es importante”. Finalmente, Javier Masías le dio una opinión final a Milett Figueroa: “Siento que no has aprovechado realmente el beneficio, porque no remojaste las bizcotelas que eran las más firmes de todas, suficiente en almíbar, pero en el sabor, estaba realmente bien”.

La primera persona que fue mandada a la noche de eliminación fue Korina Rivadeneira, posteriormente, el jurado sentenció a Andrés Vílchez. Por último, Nico Ponce fue salvado por Javier Masías, lo que indica que Milett Figueroa tendrá que dar lo mejor de sí para seguir en carrera.

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.