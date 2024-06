El Gran Chef Famosos: Javier Masías le dedica TIERNO mensaje a su mamá por el Día del Padre

El jurado de “El Gran Chef Famosos”, Javier Masías, también fue sorprendido con una fotografía de su familia como parte del programa especial del Día del Padre. El conductor José Peláez mostró una foto del jurado junto a su mamá, quien fue madre y padre para él. “Siempre digo que las personas que tienen el corazón en el lado correcto son las que valen la pena y esa es mi madre”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Natalia Salas llora al recordar el apoyo de su padre en su lucha contra el cáncer

“Tal vez no existen las familias perfectas y tal vez esa fue la primera gran lección que me enseñó mi mamá”, comentó Masías. El jurado también contó cual fue una de las más grandes enseñanzas que le ha transmitido su madre. “La segunda lección que me enseñó, y que es la más valiosa de todas, es que uno siempre tiene que seguir hacia donde está el corazón”, reveló.

Luego de presentar la foto, Peláez se animó a dar dejar un emotivo mensaje, no solo para Masías, sino también para miles familias peruanas. “En homenaje a las mamás que siempre hacen el rol de padres en muchas familias”, expresó.

Este sábado 15 de junio se vive un programa especial por el Día del Padre junto a una invitada de lujo, la ganadora de la Olla de Oro, Natalia Salas. Aunque los participantes lo darán todo en la cocina, solo dos lograrán salvarse. ¿Quiénes irán a Noche de Sentencia?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.