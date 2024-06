El Gran Chef Famosos: Natalia Salas llora al recordar el apoyo de su padre en su lucha contra el cáncer

El programa especial de “El Gran Chef Famosos” por el Día del Padre empezó con sorpresas para los participantes. Sin embargo, la invitada y ganadora de la Olla de Oro, Natalia Salas, también fue sorprendida con una foto de su padre. La excompetidora no pudo contener las lágrimas.

Al ver la fotografía, la actriz, quien sobrevivió al cáncer, contó cómo su padre fue un gran apoyo para ella mientras luchaba contra la enfermedad. “Mi papá vive en Madrid hace más de 12 años y cuando pasé por todo mi proceso se chapó un avión y vino a estar conmigo mientras me operaban”, manifestó.

Para terminar, Natalia comentó lo importante que fue la influencia de su papá en su vida. “Él me enseñó a luchar por mis sueños, me dijo que no había imposibles”, aseguró.

Este sábado 15 de junio se vive un programa especial por el Día del Padre junto a una invitada de lujo, la ganadora de la Olla de Oro, Natalia Salas. Aunque los participantes lo darán todo en la cocina, solo dos lograrán salvarse. ¿Quiénes irán a Noche de Sentencia?

