El Gran Chef Famosos: ¿Ivana Yturbe y Beto da Silva se divorcian? La declaración de Masías que puede cambiar todo

Como primer plato de la noche, el jurado pidió una deliciosa sarza de criadillas. Pero, las cosas no salieron como se esperaban para este primer episodio de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”; especialmente para Ivana Yturbe.

Al momento de evaluar el plato de la ex reina de belleza, Javier Masías se mostró sumamente decepcionado al ver que la papa estaba cruda. “Lo siento. Mi esposo va a decir cómo no puedo sancochar una papa”, se disculpó Ivana. Pero no quedó ahí, porque el crítico aseguró que ese matrimonio acabaría. “Tu esposo te va a pedir el divorcio”.

Este martes 28 de mayo inicia una nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los seis primeros participantes se enfrentan a retos culinarios que definirán su pase o salvación de la Noche de Sentencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.