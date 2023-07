El Gran Chef Famosos: ¿Giacomo Bocchio volverá a ausentarse del reality de cocina?

Giacomo Bocchio uno de los jurados más queridos de El Gran Chef Famosos no estará en la emisión de hoy 11 de julio. Según el último avance promocional, el programa estará dedicado a la cultura coreana y para reemplazar al jurado llegará Hwang Jeong Tae, un especialista en cocina asiática.

En este episodio los participantes: Laura Spoya, Natalia Salas, Katia Palma y Mr. Peet deberán enfrentarse a nuevas recetas. Y al estilo oriental los famosos prepararán dos platos característicos de Corea: Japchae y Gimbap. Solo dos de ellos se salvarán, mientras que los otros dos restantes entrarán a etapa de sentencia.

¿Qué pasó ayer 10 de julio en El Gran Chef Famosos?

En la última emisión de El Gran Chef Famosos, un participante más se despidió de la competencia. Después de la preparación de dos arduos platos, el jurado decidió salvar a Ale Fuller, dejando a Mauricio Mesones como el cuarto eliminado del reality.

“Estoy muy orgulloso de este concurso. No me voy triste, sino feliz. Hay que saber perder y aprender de sus errores, hoy mis compañeras hicieron un gran trabajo y esto es lo que me merezco. Me esforcé hasta el final, gracias por sus palabras y por su compañerismo”, dijo antes de dejar la competencia.

