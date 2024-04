El Gran Chef Famosos: Gino Assereto tiembla de nervios por estar en la Noche de Eliminación

Gino Assereto, Juan Carlos Rey de Castro y Mathías Brivio han demostrado cualidades excelentes en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los tres sin duda son uno de los favoritos para levantar la tan ansiada ‘Olla Dorada’ al final de la temporada. Sin embargo, al encontrarse en estas circunstancias, el miedo y nerviosismo comienza a correr por sus venas.

“Nunca he estado he estado en una Noche de Eliminación, es la primera vez, la verdad es que estoy sudando”, comenzó diciendo el participante Assereto. “Estoy temblando, me gustaría ir a orinar. ¿Puedo ir a orinar, por favor?”, expresó.

Este lunes 29 de abril, Gino Assereto, Mathías Brivio y Juan Carlos Rey de Castro se enfrentan en la cocina para evitar ganar el temible pase para la semana de repechaje. ¿Quién evitará pasar a la temible fase?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.