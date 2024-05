El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Peláez ironiza con el berrinche de Gino por hacer mondonguito

¡Lo imitó! Gino Assereto mostró su total inconformidad con el primer plato de la noche en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”: mondonguito a la italiana. Por eso, Peláez aprovechó en jugar con este “berrinche” del participante.

El conductor de “El Gran Chef Famosos” llegó hasta la cocina de Gino para preguntarle por qué no le gustaba este platillo y recibió una sorprendente aclaración: “Sí, no me gusta el mondongo, no puedo verlo. No quiero, sáquenlo de mi cara. A mí de niño mi mamá me obligaba a comer mondonguito. Cuando te obligan a comer algo que no te gusta, le agarras tirria. Eso fue lo que me pasó con el mondonguito”.

Este viernes 10 de mayo inicia una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes lucharán para evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.