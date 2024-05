El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Gino Assereto se REBELA y manda a Mathías Brivio a su casa

¡Frío de fríos! Mathías Brivio fue el primero en subirse a la bicicleta estática para cumplir con el reto de la noche de semifinal de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. “Estoy yendo de Paris a Brest”, bromeó Mathías. Sin embargo, el presentador de televisión no esperaba que su ‘hijo’, Gino Assereto, le respondiera con una fría respuesta. “Anda a tu casa ya”, contestó Gino.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emilram AFIRMA que Gino tiene ventaja en el reto de la bicicleta estática

“Gino, estás bien faltoso también hijito. Yo no te he educado así. Tú no res así en la casa. Te estás disforzando acá porque están tus amiguitos”, aseguró Mathías a las cámaras. Pero esta no fue la única vez que Gino trató de esa forma a su ‘padre’ televisivo.

Solo unos momentos Mathías le preguntó a Gino sobre cómo se hacía la crema para el ‘Paris-Brest’ y el ‘Tiburón’ aprovechó para volver a bromear con su ‘padre’. “La bicicleta era para que te ayude el jurado, no yo”, manifestó. “De verdad no sé que te está pasando hijito. Solo me tenías que decir y ya, pero si no me quieres ayudar, no hay problema”, aseguró el participante Brivio a las cámaras.

Este sábado 25 de mayo se decidirá qué participante será ELIMINADO y quiénes irán a la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los cuatro finalistas dejarán todo en la cocina con la esperanza de alcanzar la ansiada Olla de Oro. ¿Quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.