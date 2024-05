El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emilram Cossío se TRANSFORMA en el “Viudo Negro” 

Mientras Emilram Cossío estaba pensando sus ingredientes para empezar a preparar el postre “Paris-Brest”, el popular conductor José Peláez, se acercó hasta su estación. Aunque Peláez intentó hacer reír al actor, este lo sorprendió al convertirse, una vez más, en el ‘Viudo Negro’.

Emilram no soportó más y se soltó el cabello frente a las cámaras para traer a su divertido y aterrador personaje. “No, Peláez, no… Soy el Viudo Negro”, dijo. Todo sucedió momentos antes de que el participante le pidiera al conductor no distraerlo. “Peláez, no me saques ese humor, necesito concentrarme”, manifestó el participante Cossío.

Este sábado 25 de mayo se decidirá qué participante será ELIMINADO y quiénes irán a la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los cuatro finalistas dejarán todo en la cocina con la esperanza de alcanzar la ansiada Olla de Oro. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.