El Gran Chef Famosos: Dorita indignada porque Juan Carlos y Mathías le ocultaron la verdad sobre su arroz

Finalmente Dorita Orbegoso se enteró de la verdad que le ocultó Juan Carlos Rey de Castro y Mathías Brivio, quienes supieron minutos antes que su arroz se había congelado y no le avisaron en lo absoluto. “Pasó lo que Giacomo Bocchio dijo, que el arroz se podía congelar”, fue la noticia que dio Peláez.

“Las malas lenguas dicen que el señor Juan Carlos Rey de Castro vio, pero no dijo nada”, aseveró el conductor del programa. “Juan Carlos ha visto nuestro arroz y no nos avisó”, expresó Emilram .”¿Ya ves? Por eso no lo escogí”, expresó Dorita indignada.

Este miércoles 22 de mayo se vive el tercer día de la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Solo uno de los cinco semifinalistas obtendrá hoy el nuevo cupo para la ronda final, ¿quién será?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.