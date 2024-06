El Gran Chef Famosos: Cint G JURA que su jurado favorito es Masías

Cint G fue enviada a la Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”, pero no se rendirá tan fácil. Así que, antes de iniciar con la primera preparación, la cantante ASEGURÓ que el jurado Javier Masías es su favorito, para tratar de ganarse su corazón.

“Estoy un poco triste, medio ansiosa porque no me quiero ir. Voy a dar lo mejor de mí, como sea. Hoy sí voy a preparar algo súper delicioso, especialmente para Masías que es mi jurado favorito. Es el más exigente, y al ser exigente, también me exijo yo misma. Él me ha hecho mejorar. El día de hoy los voy a sorprender. Aunque sea me amarro acá, pero me quedo”, aseguró.

Pero a Masías no le hizo nada de gracia su comentario. “¿Sabe qué la trajo acá? Sus pap-pass”, respondió sarcástico.

Este viernes 31 de mayo se vive la primera Noche de Eliminación en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los seis participantes sentenciados se enfrentan en la cocina para continuar en competencia, ¿quiénes lo lograrán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.