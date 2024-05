El Gran Chef Famosos: ¿Cielo Torres y Daniela Darcourt cocinando juntas? Esto es lo que dijo la artista | EXCLUSIVO

La salsa y el sabor llegarán a la cocina con Cielo Torres en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. La artista aceptó el enorme reto y pondrá a prueba sus habilidades culinarias bajo la orden del estricto jurado del programa. La salsera hará su mejor esfuerzo para avanzar durante todas las etapas hasta llegar a estar lo más cerca posible de la ‘Olla Dorada’.

“Es un gran reto, a mí me gustan los retos. Hace poco me fui de la salsa al género regional, otro tipo de música. Ahora de la música voy a pasar a la cocina, porque soy una mujer de retos difíciles”, expresó cuando fue consultada sobre cómo tomó el hecho de pasar de los escenarios a una cocina de alta tensión.

Cielo Torres sabe que cuando llegan los refuerzos a las estaciones, esto podría tratarse de una espada con doble filo, pues puede salir bien o mal. Consciente de ello, asegura que por nada del mundo contaría con Emilram Cossío, a pesar de ser muy buenos amigos. “No sé si lo traería o no, no sé si me va a ayudar o me va a perjudicar…”, comentó entre risas.

Por otro lado, sorprendió al revelar que podría contar con la ayuda de algunas salseras. Por lo que no sería extraño ver en algún momento a Daniela Darcourt. “Puedo traer a una cantante de salsa como refuerzo en la cocina, puede ser Daniela Darcourt, Kate Candela… a una Paula Arias. Salseras tenemos un montón, así que tengo un catálogo para escoger”, acotó Cielo Torres.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.