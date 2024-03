El Gran Chef Famosos: Angie y Jota acusaron a los Palao de hacer trampa en dinámica

Peláez reveló que todo cambia en “El Gran Chef Famosos X2”. Así que, en el nuevo capítulo del programa culinario, los participantes debían cumplir con una dinámica antes de empezar con la preparación del primer plato de la noche. Las duplas debían anotar la receta en una libreta gigante con un lápiz muy pequeño y, además, recoger los ingredientes del almacén en un carro de compras pequeño.

La dupla de Angie Arizaga y Jota Benz estaba cumpliendo al pie de la letra con la dinámica, así que, al ver que Austin y Steve Palao no estaban cumpliendo con las disposiciones, se quejaron ante las cámaras. “No, no, no. Todo va en el coche. Jurado, estoy viendo. Todo va en el coche”, gritó Angie.

En ese momento, Peláez tuvo que intervenir. “No se preocupen, o entra o hacen dos viajes”, les aseguró el presentador. “¿Cuándo no el señor Thanos? De verdad, con eso no se juega…”, agregó Angie muy fastidiada.

Este martes 19 de marzo se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas deberán luchar por pasar directamente a la siguiente ronda y evitar la temida Noche de Sentencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.