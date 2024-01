El conmovedor mensaje que dejó Ale Fuller tras la eliminación de Renato Rossini Jr. ¡Momento ‘Fullini’!

La eliminación de Renato Rossini de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” cautivó a miles de televidentes, los cuales eran fans del popular chico “Fenomenal”. Sin embargo, no sólo este pequeño segmento se vio afectado. También todos los seguidores del team “Fullini” se mostró triste en redes sociales porque ahora ya no verán a ‘Renatito’ y Ale Fuller juntos.

Los ‘Chefcitos’ ya se hicieron presentes en redes sociales, donde hicieron todo tipos de memes. Dentro de tantos posts, no podía pasar desapercibido el de Ale, quien se pronunció en sus redes sociales sobre el acontecimiento que se acaba de vivir en el programa. La actriz aún sigue en competencia y ahora tendrá que hacer sin su partner.

“Es que no puede ser (…) Voy con todo. Más que nunca. Por los que ya no están”, fue lo que twitteó Ale Fuller. Además, la cosa no sólo quedó allí, también estuvo reposteando algunas imágenes en las que asegura que “vengará” a Renato Rossini Jr. ¿Será esta la motivación suficiente para que pueda levantar la tan ansiada ‘Olla Dorada’?

Voy con todo. MÁS que nunca. Por los que ya no están 🥺#ElGranChefFamosos — Alessandra Fuller (@alefuller) January 10, 2024

Es que no puede ser 🥺🥺🥺 #ElGranChefFamosos — Alessandra Fuller (@alefuller) January 10, 2024

Ale llegando mañana a eliminar a todos y vengar a Renato Mariano Rossini Carrillo.#ElGranChefFamosos #Egcf pic.twitter.com/HWZ4oPrToz — Ainard Dibujette 🎀 (@AinardDibuja) January 10, 2024

Revive AQUÍ la despedida de Renato Rossini Jr.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia.