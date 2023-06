“Como no está completo, no lo voy a probar”: Masías implacable con Korina Rivadeneira y su plato para El Gran Chef Famosos

Según las reglas de El Gran Chef Famosos, los participantes deben presentar dos platos al jurado. Korina Rivadeneira no cumplió con lo que se le pidió.

A llegar a la estación de la modelo, los miembros del jurado se quedaron sorprendidos al no ver los dos platos, sino, tan solo uno. Nelly Rossinelli prefirió ver los puntos altos del plato, resaltando el sabor y la presentación del pastel de atún.

El que sí fue bastante exigente fue Javier Masías, vio algunas faltas en la presentación que hizo que el más exigente de los jurados decida no probar: “Esto no está mal (la ensalada), pero tenía que haber llevado el aderezo, como no está, no lo voy a probar”, apuntó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.