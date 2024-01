Christian Ysla y Nico Ponce firmaron la tregua para ponerle fin a su “rivalidad” | El Gran Chef Famosos

Después de varios episodios en los que Christian Ysla y Nico Ponce estuvieron “enfrentados”, esta vez el actor decide poner fin a esa “guerrilla”. En su presentación, afirmó que esta noche viene muy concentrado y preparado para mostrar todas sus habilidades culinarias. Por esta razón decidió firmar la tregua con Ysla.

“Hoy he venido concentrando, no he venido conflictivo así que voy a tratar de llevar una mejor relación con mi compadre (Ysla)”, expresó. Tras se acercó al cómico y le dio un fuerte apretón de manos. “¿Será que se está disculpando conmigo y esto llevará a la paz?”, acotó en el confesionario.

Este lunes 22 de enero, se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, donde hubieron interesantes novedades. Ale Fuller se recuperó de su lesión y Javier Masías volvió al programa luego de ausentarse por algunos días. Además, un chef invitado llegará a la cocina para poner en aprietos a los participantes.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva y Armando Machuca.