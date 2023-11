Así se vivió la conferencia de El Gran Chef Famosos: La Revancha

Este miércoles 29 de noviembre se vivió la conferencia de prensa de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, donde José Peláez presentó a los 12 famosos que regresan en busca de una nueva oportunidad a la cocina más picante de la televisión peruana. La nueva edición de la competencia culinaria llegará este lunes 4 de diciembre a las 7:45 p.m.

¿A qué famosos veremos en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar a la cocina de “El Gran Chef Famosos” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

“Me siento feliz de que me hayan considerado, pese a no ser una persona que pasó el repechaje, me llena de muchísima alegría ser uno de los más pedidos por el público… Tengo mucha expectativa y de hecho voy a reivindicar mi imagen… Queremos hacerlo bien esta temporada, así que nos vamos a divertir”, comentó Junior Silva.

“Regresar a El Gran Chef Famosos para mí es gratificante para demostrar que puedo dar un poquito más… Yo vengo a divertirme… lo único que haré es tener un mayor compromiso desde el inicio”, aseguró Mauricio Mesones.

Kit Infantil de “El Gran Chef Famosos”

En plena presentación de los 12 famosos, también se anunció el kit infantil para esta navidad. Este producto original de Latina consta de un recetario infantil de 60 páginas que cuenta con recetas sencillas, variadas y detalladas paso a paso para que los niños incursionen en el mundo culinario.

Pero los menores no solo podrán leer las recetas, sino que también podrán hacer volar su imaginación, coloreando las páginas o escribiendo sus propias recetas. El kit infantil también incluirá un mandil oficial,con las mismas características del mandil adulto, pero confeccionado para niños entre 6 a 12 años.

¿Cómo puedo comprar el kit Infantil de “El Gran Chef Famosos”?

La venta del recetario se hará online a través de la página web Latina.pe o mediante un código QR que aparecerá a lo largo de la programación de Latina. Al escanear el código, este llevará al público a la página oficial del recetario, donde deberán llenar sus datos y seleccionar el medio de pago: tarjeta de débito, crédito y todas las aplicaciones de pago a un costo de s/. 79.90 por el kit completo. Estos dos productos no se venden por separado y serán entregados desde el 12 de diciembre. ¡Ya lo sabes! Con este novedoso recetario, tu niño será el próximo ‘Gran Chef’. Y para los amantes del programa, no te pierdas la gran final de su cuarta temporada este sábado 2 de diciembre desde las 9:00 p.m.