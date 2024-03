Armando Machuca regresó a El Gran Chef Famosos: reemplaza a Peláez en noche decisiva

¡Está de regreso! El querido Armando Machuca regresó este sábado a la cocina de “El Gran Chef Famosos” para reemplazar a José Peláez en la conducción. El subcampeón de la tercera temporada tendrá la difícil tarea de dirigir la temida Noche de Eliminación en la nueva temporada con duplas del programa culinario de Latina Televisión.

Antes de iniciar con el programa, el actor tuvo palabras de agradecimiento por invitarlo nuevamente al set que considera como su otra familia. “Queridos amigos, buenas noches, aquí Armando Machuca. Muy feliz de estar con todos ustedes en el rol de mi amigo Peláez, quien me dijo que tenía que ir a hacer sus impuestos. Está un poquito ocupado y me dijo ‘hazte cargo de la casa’. Así me siento cada vez que vengo acá: como en casa”, aseguró.

Este sábado 16 de marzo se vive la temida Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas integradas por Marisol y Celine Aguirre; Ximena Díaz y Pancho Cavero; y Steve y Austin Palao deberán luchar por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.