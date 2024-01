La increíble profesión que le hubiera gustado seguir a Armando Machuca: ¿La comedia no fue su primera opción?

Armando Machuca se volvió tendencia en redes sociales luego de ser eliminado de “El Gran Chef Famosos”. El cómico logró ganarse al público peruano a base de divertidas bromas y con su notable carisma. A pesar de no ser siempre el mejor en la cocina, no hubo un día en el que dejara de cautivar cada vez que aparecía ante cámaras.

Esta más que claro que tiene un don para la comedia y las artes escénicas. Resultaría muy raro verlo realizando otra actividad que no tenga que ver con nada de ello. Sin embargo, en una etapa de su vida, se le pasó por la cabeza ser cura. Aunque no parezca, en su juventud casi termina dedicándose a la religión. Esto lo reveló en el cana de Youtube de Renzo Schuller llamado “Schullerias”.

“En mi adolescencia estuve en muchos grupos juveniles, creo que lo único que me faltó fue los bomberos (…) Estuve en la cruz roja, en los “Boy scout”, en la catequesis… Encontré mi espacio en los grupos juveniles con ideales positivos (…) Ahí empecé a hacer teatro. En esos grupos hubo una época en la que empecé a hacer catequesis, me hice muy amigo de unas monjitas que eran lo máximo, entonces dije ‘Oye y si por acá va mi vocación’. Creo que hubiera sido un cura muy divertido”, contó a detalle Armando Machuca. Después comentó que desistió de la idea y cuando se convirtió en adulto llegó a la conclusión de que “no hubiera podido ser”.

Además, también reveló cosas inéditas acerca de cómo sería su pareja ideal, pues todavía no llega su media naranja. “A mí me gusta que mi compañía sea alegre, porque nosotros que nos dedicamos al entretenimiento… No todo el día estamos ‘¡Ehh!’ (alegres). Como tu estas afuera entreteniendo, necesitas alguien que te recargue”, narró.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr y Junior Silva, quienes también abandonaron la competencia. El último eliminado fue Armando Machuca.