Ale Fuller promete “vengar” a Renato Rossini Jr.: “Voy a sacar cara por ti” | El Gran Chef Famosos

La salida de Renato Rossini Jr. afectó a varios fans. El carismático joven se ganó el cariño de los miles de televidentes que ven el programa a diario. Sin embargo, una de las personas que más está sintiendo su ausencia es Ale Fuller. La actriz había encontrado una química especial con ‘Renatito’ y cuando llegó el turno de su presentación hizo su descargo.

“No me odies, no me odies (…) Te quiero”, mencionó Junior rápidamente al escuchar que iban a hablar con Ale. Tilsa Lozano no se quedó atrás y quiso echar leña al fuego. “¿Por culpa de quién?”, preguntó. “Soy muy fan de la temporada dos, amo a los míos. Una parte de mí no está feliz para nada. Se siente un vacío. Ha sido una noticia difícil”, expresó Alessita. Pero en el confesionario se mandó con todo: “Rena voy a sacar cara por ti y te voy a vengar”.

Este miércoles 10 de enero, Tilsa Lozano, Junior Silva, Ale Fuller, Mayra Goñi y Nico Ponce tendrán una dura batalla culinaria para tratar de avanzar a la siguiente etapa. Además, todos recibirán la ayuda de sus familiares para que puedan dar lo mejor de sí. ¿Quiénes irán a sentencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia.