Coldplay agotó entradas para su segundo concierto en Perú

Coldplay ofrecerá una segunda presentación en nuestro país este 14 de octubre, como parte de su gira “Music of the Spheres”. La empresa Teleticket fue la encargada de dar el anuncio el último viernes, con lo que miles de fans que quedaron expectantes tras no conseguir boletos para el primer concierto tendrían otra oportunidad.

Los tickets fueron puestos a la venta este lunes 11 de abril desde las 9 de la mañana. Sin embargo, solo cuatro horas después, desde la plataforma web de Teleticket se informaba que ya no quedaban boletos para este espectáculo. Así, la banda británica volvió a hacer sold out para su show en la capital.

“¡Agradecemos a los fans por la gran acogida! Todos los tickets se encuentran agotados o en proceso de compra, es posible que ya no encuentres tickets disponibles”, fue el mensaje de la compañía. Al igual que el primer concierto, Coldplay se presentará frente a un Estadio Nacional lleno.

La agrupación inglesa fue una de las primeras en anunciar un concierto en nuestro país para este 2022, causando furor en sus miles de fanáticos peruanos. Se dio a conocer que este primer espectáculo cambió de fecha, pues ya no se realizará el 20 de octubre, sino el 13 del mismo mes.