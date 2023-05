Bad Bunny publicó un video en sus redes sociales y se trataría de una nueva canción

En boca de todos, nuevamente. Bad Bunny ha sido noticia y tendencia en los últimos días a causa de una posible nueva canción. El cantante de reggaetón publicó un video en su cuenta de TikTok en el que está cantando una melodía y letra nunca antes escuchada. La respuesta de su fanaticada no se hizo esperar, alborotando sus cuentas.

Apenas publicó el video, los fans de Bad Bunny iniciaron con las especulaciones sobre si se trataría de un nuevo éxito. Tras la canción “1x100to” anunciada hace más de un mes, el cantante iría por una nueva entrega de cara al segundo trimestre del año. Incluso, se especula que se trataría de una colaboración con Feid, pero aún todo esto es incierto.

próximamente nueva música de bad bunny… pic.twitter.com/2izVQCla8d — ❤️🌊☀️ (@essanbenito) May 16, 2023

“Baby dime la verdad, si te libraste de mí, ya sé, que fue una noche no más, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir”. Esta es la letra que cantó Bad Bunny en el video publicado en su cuenta de TikTok, causando revuelo entre sus fanáticos.

Cabe resaltar que Bad Bunny deleitó a todo su público en el Perú en noviembre del año pasado. El popular ‘Conejo Malo’ brindó dos grandes presentaciones los días 13 y 14 de noviembre en el estadio Nacional, alborotando a todo su público y poniendo a bailar a más de uno.