Violencia y Zozobra: Esto es lo que está ocurriendo en El Agustino y La Victoria  

El Agustino y La Victoria viven momentos de terror a raíz de la furia que se desató entre peruanos y venezolanos. El gran incremento de violencia es un factor que tiene atemorizados a los vecinos de los distritos.

“Acá va a ser la ley del más fuerte. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Vienen, me atacan con armas… Entonces yo también saco mi arma. Eso no debe de ser así. No estoy a favor de eso”, comentó un vecino para Arriba Mi Gente.

Esto se originó debido a lo que sucediendo en los distritos afectados, la policía viene efectuando controles de identidad y patrullaje intenso en El Agustino y La Victoria. Por esa razón se ha hecho un despliegue de 400 policías.

Además, el coronel de la PNP José Álvarez comentó que las zonas cuentan con presencia del personal policial de otras divisiones para reforzar el patrullaje y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, muchos establecimientos educativos han tomado la decisión de suspender las clases presenciales por la incertidumbre que se vive en la ciudad.

