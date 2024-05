Vecinos de Villa El Salvador viven con el miedo de que el cerro se les venga encima

Los vecinos del asentamiento humano Héroes del Cenepa, ubicado en Villa El Salvador, están en constante peligro de que el cerro se venga encima de sus casas. Desde hace ocho meses, Geraldine Granada vive de forma inseguras, pues el muro de contención construido por los vecinos ha caído e impactado en su vivienda.

El reportero Rob Reyna de “Arriba mi Gente” llegó hasta la zona para conversar con los agraviados. Geraldine declaró que, pese a que su hija salió ilesa, su casa sí sufrió graves daños. “No nos afectó a nosotros, pero sí materialmente hemos perdido ahí”, explicó. Este muro fue construido por los vecinos a pedido de Defensa Civil. Las familias del asentamiento denuncian que la Municipalidad no les presta apoyo. “Necesitamos apoyo de lo que es ingeniería”, declaró uno de los vecinos.

Este no es el único problema que tiene los vecinos, pues las escaleras también se encuentran en mal estado. Los vecinos han tenido que colocar llantas con concreto para evitar que ocurra un accidente. Sin embargo, de darse un sismo, esta solución momentánea no sería suficiente. Geraldine también menciona que la municipalidad solo va a hacer ‘mantenimiento’, más no a hacer una revisión de la infraestructura. “Vienen a pintar, como si pintando eso lo van a solucionar”, expresó.

