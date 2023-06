Rompieron pista en Breña y abandonaron la obra: “Es un foco infeccioso por las ratas”

En tu problema es nuestro problema tenemos la denuncia realizada por un grupo de vecinos del distrit de Breña, quienes están preocupados por el abandono de una obra por parte del municipio. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre esta historia.

Según explicaron los vecinos de la zona, la Municipalidad de Breña rompió las pistas para, supuestamente, construir unas nuevas. Sin embargo, levantaron todo el piso y dejaron la obra inconclusa.

Esto ha perjudicado a los vecinos y a las personan que transitan por el lugar. “Yo tengo un familiar que se moviliza en silla de ruedas y no puede transitar por aquí. Tenemos que cargarlo para dirigirnos a su centro médico”, explicó una de las personas que reside en la zona.

“Si ustedes no vienen (Arriba Mi Gente), los representantes de la Municipalidad no se aparecen. Esta obra comenzó el lunes cinco, ya pasaron ocho días y seguimos con esto. Mi esposo tiene una enfermedad pulmonar y todo esto le afecta. Nadie me va a reponer todo lo que he gastado y mucho menos su salud. Además, es un foco infeccioso porque hay ratas que se meten a nuestras casas”, agregó otra vecina.

