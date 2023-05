No habría actuado solo: Nuevas evidencias sobre el brutal feminicidio ocurrido en Cajamarca

Indignante. El repudiable asesinato de Mirley Urcia Flores de 32 años, en Cajamarca, podría tomar un nuevo rumbo. Luego que su asesino, Alex Ever Quesada Tello, fuera detenido, un video revela que este sujeto actuó con cómplices que lo ayudaron a sacar a Mirley a una camioneta para que el luego él la mate en plena calle.

No podemos negar que estas imágenes dieron la vuelta al país, por su crueldad y salvajismo. En ellas, Alex Quesada, de 26 años, agrede a su ex pareja hasta matarla. Sin embargo, un nuevo video revelaría que el Feminicida, que se encuentra detenido, no había actuado solo.

Según narraron algunos testigos, Alex Quesada Tello sacó a Mirley Flores de una discoteca ubicada en la avenida Hoyos Rubio, de Cajamarca y la subió a la fuerza a una camioneta.

¿Salen más pruebas?

En las imágenes, se observa como la camioneta negra se detiene en la cuadra 17 de la avenida Alfonso Ugarte, y el conductor desciende del vehículo para sacar a Mirley a la fuerza.

Se observa como pese a ser sacada a rastras, la joven madre trata de luchar por su vida e incluso se arrodilla, como si implorara para que no le hagan daño.

Pero aquí queda en registro ver como el cómplice de Alex Quesada Tello no tiene reparos en jalarla prácticamente de una pierna, para dejarla a merced de su asesino.

“Solamente que se haga justicia porque no mereció morir de esa manera. No era mala, era una excelente mujer. Solamente eso, queremos justicia, que las autoridades no se duerman y nos dejen el proceso ahí. Porque ella tiene sus tres hijos y los ha dejado abandonados prácticamente.”, menciona uno de sus familiares que exigen justicia.



Feminicidio: ¿No era la primera vez que la agredía?

Este sujeto agredía a Mirley Urcia, pues según información de la policía, Alex Quesada Tello presentaba un sinfín de denuncias por violencia física y psicológica en contra de la joven y de otras personas: En junio 2020, Marzo 2021, Noviembre de 2021, Junio de 2022 y Octubre de 2022, son las que quedan en evidencia.

En estas denuncias encontramos testimonios de Mirley que a saba a notar el carácter violento de su expareja.

Hasta abril de este año, el Ministerio Público registró 225 feminicidios en todo el Perú. La situación es alarmante, y el caso de Mirley Urcia, la joven madre que deja tres hijos en orfandad, no puede quedar impune.