Causa polémica los cuentos de Mario Vargas Llosa, que hablan de un amor “violento y pasajero” ¿Una indirecta a su ex Isabel Preysler ?

Tras casi 8 años de relación, el escritor peruano Mario Vargas Llosa y la filipina Isabel Preysler protagonizan una de las rupturas más sonadas del 2022.

La socialité de 71 años dio su versión de la ruptura en declaraciones a la revista Hola!, donde sostuvo que fue por los “celos infundados” del Premio Nobel de Literatura. Pero desde el entorno del autor indicaron que los motivos del distanciamiento tras ocho años de relación serían otros, que en realidad las personalidades de ambos eran incompatibles. dado que él “es un hombre de la cultura y ella, del espectáculo”.

Pero los medios españoles hace poco publicaron un extenso artículo en el que se relaciona el fin de esa historia de amor con Los vientos, cuento de Vargas Llosa de tinte autobiográfico, publicado a fines del 2020.

“Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena (…). Todas las noches pienso en ella y le pido perdón”, reza uno de los párrafos.

El cuento continúa: “Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz (…). Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí”.

El relato de ficción está repleto de pistas que tendrían coincidencias con la realidad. Son varias las referencias implícitas a su exesposa: Carmen es el primer nombre de Patricia Llosa, la anterior mujer del Nobel de Literatura y madre de sus tres hijos.