En pleno enlace con Arriba Mi Gente, vimos cómo los transportistas bloquearon la avenida Néstor Gambetta, luego de que Johnny Esqueche, de 47 años, fuera interceptado por delincuentes en moto y baleado camino a su casa en la madrugada. El crimen fue la gota que derramó el vaso en medio de una escalada de asesinatos que ya suma tres choferes muertos en los últimos días.

Los manifestantes, entre llanto e impotencia, exigieron protección: “Nos levantamos sin saber si vamos a regresar sanos y salvos”, expresó uno de ellos; mientras otro, con desesperación, reclamó: “¡Necesitamos pena de muerte! ¡El gobierno no hace nada!”. La tensión aumentó cuando se registró un enfrentamiento a piedrazos con la policía, que respondió con gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

Denuncian que cuatro bandas criminales, entre ellas los Chukis y alias Tito, los extorsionan cobrándoles cupos diarios y enviando mensajes amenazantes. Luis Juárez, transportista, afirmó: “Trabajamos solo para pagar extorsiones. La delincuencia está por encima del Estado”. A un costado, madres y familiares lloraban por los niños que han quedado sin padre: “Ya son muchas muertes… ¿Quién nos cuida?”.

El tránsito continúa paralizado y la indignación del primer puerto refleja un clamor que ya nadie puede ignorar: seguridad y justicia inmediata.

¿Hasta cuándo seguirán matando transportistas sin que nadie los proteja? ¿Responderán las autoridades a este pedido desesperado?

