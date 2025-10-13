Un voraz incendio en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, dejó una escena de devastación total. En el informe especial de Arriba Mi Gente, se mostraron las desgarradoras imágenes de vecinos que perdieron todo en cuestión de minutos. Las causas aún son inciertas: algunos testigos afirman que unos niños jugaban, otros hablan de un balón de gas que explotó o incluso de personas que habrían estado fumando cerca del lugar.

Entre los testimonios más impactantes, Luis Tacuñán, Edinson Bautista y Julio Manihuari contaron cómo sus ahorros (guardados en efectivo para mejorar sus viviendas o pagar deudas) desaparecieron con el fuego. “Todo se quemó, hasta el dinero que guardaba desde hace años”, relató uno de ellos con la voz entrecortada. Además de la pérdida material, varias personas sufrieron quemaduras y fracturas al intentar escapar de las llamas.

La tragedia también alcanzó a las mascotas: 18 perros y gatos murieron, y un grupo de animalistas junto a los vecinos organizó un entierro colectivo. Entre lágrimas, Christian Idrogo contó que volvió a su casa con la esperanza de encontrar con vida a sus gatitos, pero fue demasiado tarde.

En medio de tanto dolor, también se encendió un fuego distinto: el de la solidaridad. Isabel Montes, quien perdió su casa en un huaico en Cajamarquilla, llegó con alimentos, pañales y ropa para apoyar a los afectados. “Yo también pasé por esto, por eso sé lo que se siente y quise ayudar”, dijo conmovida. Su gesto representa la empatía que aún se mantiene viva entre quienes más sufren.

El incendio apagó los sueños y esfuerzos de más de 15 años de trabajo, pero encendió la fe y la esperanza de que todo se puede volver a empezar. ¿Qué originó realmente el fuego? ¿Qué tipo de ayuda necesitan con mayor urgencia estas familias? No te pierdas todos los detalles y testimonios en Arriba Mi Gente.

