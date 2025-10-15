Durante la emisión de Arriba Mi Gente, se conoció la historia de don Bernardo Taipe González, un anciano de 76 años que perdió la vida luego de ser atropellado por el suboficial Ángelo de la Rosa Carhuas, quien conducía en evidente estado de ebriedad. El hecho ocurrió en Huancayo y ha generado gran indignación, pues, a pesar de las pruebas contundentes, el responsable fue dejado en libertad.

La periodista Zayda Luya informó desde el velorio del señor Bernardo que el dosaje etílico del suboficial arrojó 1.25 gramos de alcohol por litro de sangre, además de existir videos de seguridad que muestran el impacto. “Todas las pruebas están ahí y aun así lo liberan. No es justo”, expresó entre lágrimas José Taipe, hijo de la víctima.

En su relato, el joven explicó que su padre cruzaba la pista con cuidado cuando el vehículo del policía apareció a gran velocidad, lo arrolló y lo hizo volar más de 20 metros antes de chocar contra otro automóvil. A pesar de la gravedad del hecho, la fiscal Pilar Matamoros no solicitó prisión preventiva. “Pedimos justicia, que amplíe la investigación. No puede quedar impune”, añadió José.

Incluso, se han reportado irregularidades en las actas del caso, con nombres y edades inconsistentes, lo que ha aumentado la indignación familiar. Según el equipo de Arriba Mi Gente, el propio general Danilo Vera mostró su desacuerdo con la decisión de liberar al suboficial, recordando que “no puede imponerse el espíritu de cuerpo ante un crimen tan evidente”.

