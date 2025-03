En “Arriba Mi Gente”, hoy se habló del inicio de la nueva temporada de El Gran Chef Famosos: Extremo, y los conductores revelaron sus favoritos para llevarse la Olla de Oro.

Santi Lesmes emocionó a la audiencia al anunciar: “Hoy comienza la nueva temporada de El Gran Chef Famosos y como vendrán los participantes, he preparado un juego nuevo”. Maju Mantilla no dudó en elegir a Tula Rodríguez como su favorita: “La conozco y sé que tiene una buena sazón”. Fernando Díaz coincidió: “Yo también me quedaría con Tula, tiene altísimas condiciones para ganar”.

Sin embargo, Santi Lesmes sorprendió con su elección: “Si me dan a elegir, yo me quedo con Vania Bludau”. Ante esto, Fernando Díaz bromeó: “Que te guste es otra cosa”, provocando risas en el set. Finalmente, Santi agregó: “Creo que puede ganar Franco Cabrera, es mi caballo ganador”.

¿Será Vania Bludau la gran revelación de la temporada? No te pierdas El Gran Chef Famosos: Extremo y sigue “Arriba Mi Gente” para conocer todos los detalles.

