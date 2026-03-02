Lo que empezó como una oportunidad para hacer crecer su negocio terminó en una pesadilla. Rosario Contreras, dueña de un minimarket en Arequipa, decidió instalar un agente bancario para ofrecer más servicios a sus clientes. Sin embargo, cayó en manos de estafadores que le robaron más de 14 mil soles.

La emprendedora encontró en Facebook una publicidad de una supuesta cuenta llamada “Canal Autorizado”, que utilizaba el logo y colores de un conocido banco. Tras contactarlos, le pidieron información sobre el capital que tenía disponible y luego le indicaron que debía “actualizar” su aplicación bancaria desde el Play Store.

Aunque le pareció extraño, siguió las instrucciones. Minutos después recibió una notificación: transferencia exitosa por S/14.200. Cuando reclamó, le cortaron la llamada.

Rosario denunció el hecho ante la Divincri y presentó reclamos al banco y a la aseguradora de sus tarjetas, pero le indicaron que la operación fue válida porque ella aceptó el procedimiento desde su celular.

Este caso evidencia una modalidad cada vez más frecuente: delincuentes que suplantan a entidades financieras en redes sociales para acceder a cuentas bancarias. Las autoridades recomiendan no descargar aplicaciones por indicación telefónica, no compartir datos personales y verificar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier trámite.

