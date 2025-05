En Arriba Mi Gente, un informe del MEF propone elevar el salario de la presidenta Dina Boluarte a S/ 35,568 mensuales, lo que la convertiría en la quinta presidenta mejor pagada de Latinoamérica. La medida ha generado reacciones encontradas en el Congreso y en la ciudadanía.

“El pueblo peruano sufre y ella se duplica el sueldo, está completamente mal,” afirmó un ciudadano en el informe de Arriba Mi Gente. Otro opinó: “Estoy sin palabras, el Congreso y la presidenta deben dejar de gobernar.” Además, algunos se mostraron decepcionados por el ejemplo que da la presidenta, señalando que debería priorizar las necesidades del país en lugar de su propio beneficio. “Debería pensar primero en los peruanos, es una decepción grande y se está dando la gran vida,” indicó un entrevistado.

Según el Ministerio de Economía, la presidenta no tiene un sueldo igual al de otros mandatarios de la región. En caso de concretarse el aumento, Dina Boluarte pasaría a ganar 31 veces el sueldo mínimo en Perú. Otros comentarios de la gente fueron igualmente críticos: “No se preocupa por los 13 mineros asesinados, ella está asegurando su plata nada más,” expresaron.

Karina Borrero, conductora de Arriba Mi Gente, destacó la incongruencia de la medida en medio de la crisis económica: “Dina no llega ni al 3% de aprobación, vivimos una crisis económica y uno de los momentos más inseguros de nuestra historia, no entendemos el motivo de su aumento de sueldo.” Por otro lado, Santi Lesmes consideró que aunque el sueldo de los presidentes es generalmente bajo, “en este caso no es congruente con su accionar.”

¿Es el aumento salarial adecuado en este contexto de crisis? No te pierdas la discusión completa en Arriba Mi Gente.

