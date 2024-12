Aunque la Navidad es la celebración favorita de muchos, hay a quienes no les emociona celebrarla. “Todos aman la Navidad, pero yo soy la contraparte”, sentenció Santi Lesmes, ¿por qué?

Pese a la picardía y humor ácido que lo caracteriza, Santi carga con un gran peso que lo conmueve hasta las lágrimas. “Llevo 16 navidades sin pasarla con mi familia en España, 16 años sin pasar el cumpleaños de mi papá con él. Se han muerto mis abuelas, mis familiares y no he podido despedirme de ellos”, cuenta el conductor de Arriba Mi Gente.

Es así que decidió que no pasaría otro año lejos de su familia. Alistó sus maletas y se embarcó en un viaje de 16 horas hacia Málaga, España. Ni don Santiago ni doña Victoria se imaginaban la sorpresa que estaba por llegar a su hogar esta Navidad.

Al reencontrarse, no faltaron los abrazos y las miradas llenas de cariño y amor. La familia Lesmes se encuentra unida, abuelos, hijos y nietos conversan como si el tiempo no hubiese pasado. “No se los digo, pero son lo más importante para mí. Todo lo que hago es por ello. Espero que sea una Navidad que no olviden nunca y que sea la primera de muchas”, comenta Santi.

