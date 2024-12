El cáncer, una enfermedad que no distingue entre edades ni posición económica, es el responsable de que cientos de pacientes pasen esta Navidad lejos de sus familias al continuar sus tratamientos. Arriba Mi Gente acompañó a la cuadrilla 18 de la Hermandad del Señor de Los Milagros a regalarles un momento especial a los pacientes del Albergue Frieda Heller al ritmo de villancicos.

Muchos de los pacientes de esta fundación son niños. En conversación con Arriba mi Gente, algunos de los padres de familia compartieron que fue necesario abandonar sus hogares para buscar una mejor atención para sus menores en Lima. “Nos pusimos de acuerdo con mi esposa, ella se quedó con mi otra hija en Cajamarca. Por la salud, hay que buscar la manera”, señala José Acevedo, padre de una pequeña de 13 años que lucha contra la leucemia.

Otra madre de familia que conversó con Arriba mi Gente compartió su tristeza por no pasar estas fiestas al lado de su pequeño, diagnosticado con un carcoma cerebral. Sin embargo, dejó claro que sus ganas por seguir luchando contra esta enfermedad son más grandes. “No será la primera ni la última Navidad que pasaremos separados, le pido a Dios que me lo cuide, para que mi niño y yo podamos decir que sí pudimos”, declara Leila Lomas, quien llegó desde Apurímac.

Para llevar alegría a los pequeños pacientes, los integrantes la cuadrilla 18 de la Hermandad del Señor de Los Milagros se prepararon por un mes y medio con la finalidad de ofrecerles un agradable momento a puertas de la Navidad. “Conversamos con varios médicos para saber qué traer y cómo hacer el show, no queríamos que se agiten”, comentó Luis Izquierdo, integrante de la cuadrilla.

Sin duda, este tipo de iniciativas son importantes para brindar esperanza a los pacientes que se enfrentan a esta terrible enfermedad. “Agradecemos que distintos aliados siempre estén tocando las puertas del Albergue Frieda Heller de la Asociación Peruana de Cáncer”, señaló Antonio Herrera, gerente del albergue.

