Ordenar el transporte en la ciudad es un trabajo que la policía y la ATU emprenden día a día, pero existen conductores que se niegan a ello. Con uñas, dientes, golpes y hasta arrastrada de policías intentan evitarlo.

En el cruce de la avenida arequipa con Javier Prado, la policía llegó para intervenir a una minivan que realizaba transporte informal. Sin embargo, en cuestión de segundos llegaron cientos de colectiveros para interrumpir el operativo.

“Estos v ehículos informales, nosotros verificamos que no tienen revisión técnica, soat, no tienen licencia de conducir. Incluso la persona que estaba manejando tenía exceso de puntos. Es decir, no debía de manejar”, expresó Carlos Bonilla, subdirector de fiscalización ATU.

Algo parecido sucedió en Chorrillos con una intervención policial. El conductor se negó a acatar la orden de tres policías que le pidieron que se baje. El chofer identificado como José Antonio Tumbo Morón tenía intensiones de fugarse, llevándose con él a suboficial Eduardo Otazo encima del capó del carro.

