Perrita pitbull recibió disparos del policía supuestamente de la nada. Mujer fue a comprar con su mascota a una botica. El can se quedó afuera del recinto mientras jugaba con una señora con su mejor hija.

Es ahí cuando el Suboficial PNP Miguel Ángel Alarcón Cruzado, de 53 años, pasó por la calle vestido de civil. El pitbull se habría acercado a olerlo y optó por dispararle. El agente está detenido en la comisaría y no quiere firmar la declaración que afirma que no tiene ningún rasguño. No obstante, posee un hueco en el pantalón. El caso continúa en investigación.

“La perrita se acercó a olfatear, el señor se siente intimidado por la perra, entonces con su maletín hace señales y la mascota pensó que estaba jugando. Cuando la perra se da la vuelta, dirigiéndose con mi ahijada, el policía le da dos disparos, según los testigos (…) La muerte de la perrita fue instantánea”, comentó la dueña de la pitbull.

