En medio de la tensión por las actuales elecciones en el Perú, y ante convocatorias a manifestaciones por presunto fraude, Piero Corvetto ha salido a descartar cualquier irregularidad en los resultados.

Durante una reciente declaración, se precisó que no existe evidencia de fraude electoral, aunque sí se reconoció un problema de carácter extraordinario relacionado con la distribución del material electoral en Lima, el cual será investigado.

Asimismo, aseguró que la cadena de custodia del material nunca se rompió. Según explicaron, los paquetes electorales cuentan con sistemas de seguridad como sellos y tecnología de radiofrecuencia, lo que permite su seguimiento desde el ensamblaje hasta su entrega final.

El jefe de la ONPE enfatizó que los resultados electorales representan fielmente la voluntad popular, descartando manipulaciones en el proceso.

Finalmente, reiteró que es el principal interesado en esclarecer cualquier situación irregular y garantizar la transparencia del proceso electoral, en medio de un contexto de cuestionamientos y llamados a movilizaciones.