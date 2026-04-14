El Perú se prepara para un cambio histórico en su sistema político: el regreso del Congreso bicameral tras más de 30 años. A partir del 2026, el Parlamento estará dividido en dos cámaras: Diputados (130 miembros) y Senadores (60), marcando una nueva etapa en la toma de decisiones del país.

Según los primeros resultados, ninguna fuerza política alcanzaría mayoría absoluta, aunque Fuerza Popular se perfila como la bancada dominante en ambas cámaras. En Diputados, lideraría con alrededor de 42 escaños, mientras que en el Senado alcanzaría cerca de 22.

La Cámara de Diputados será la encargada de proponer, debatir y aprobar leyes, además de fiscalizar al Ejecutivo. En tanto, el Senado tendrá la última palabra: revisará las normas, podrá corregirlas o rechazarlas, y asumirá funciones clave como la elección de autoridades del Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva.

Uno de los cambios más relevantes es que, ante una eventual disolución del Congreso, solo la Cámara de Diputados podría ser cerrada, mientras que el Senado se mantendría activo como contrapeso del poder.

Especialistas advierten que, si bien la bicameralidad podría mejorar la calidad legislativa, también enfrenta retos como la fragmentación política y la debilidad de los partidos.

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