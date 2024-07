Paolo Guerrero vuelve a dar que hablar, pero esta vez fuera de las canchas. El futbolista del Club Universidad César Vallejo se negó a ingresar al terreno de juego frente a Alianza Lima.

Transcurría el minuto 72 entre el partido de los trujillanos con los ‘Blanquiazules’. ‘Chicho’ Salsas llama a Paolo, sin embargo, se niega a ingresar al campo. El entrenador se acerca y parece que lo intenta convencer sin tener mucho éxito. El partido continuó, calentó con los demás suplentes hasta que se retira a la banca. Finalmente el partido acabó 3-2 a favor de Alianza.

Rob Reyna salió a las calles para recoger las opiniones de los hinchas, quienes lapidaron al delantero de la selección peruana: “Me parece que es una actitud poco profesional, viniendo de una persona con tanto recorrido futbolístico”, “Un aniñado, creo que ya debe de retirarse del fútbol. Ni uno que juega en segunda puede hacer eso”, “Se supone que ya es madura, no debería de estar en esas cosas. Ya debería retirarse del fútbol”, “Que acabe así su carrera, me parece un mal ejemplo para los niños jóvenes. Se ve muy mal y muy feo. No merece acabar su carrera así”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, Richard Acuña, Presidente del club, señaló que tiene las intenciones de mantener al atacante hasta el fin del torneo clausura. Además, precisó que la salida de Guerrero no es negociable y si no quiere jugar en la Vallejo, tendrá que pensar en el retiro.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR