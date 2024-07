Luego de una intensa deliberación, el jurado de “El Gran Chef Famosos” tomó una decisión y escogió a los participantes que serían enviados a sentencia. Leyla Chihuán, Santiago Suárez y Yaco Eskenazi se unirán a Ivana Yturbe y Karina Borrero en la temida Noche de Sentencia.

La primera persona en ponerse la banda de sentencia fue Leyla Chihuán. Aunque la textura de su plato provocó risas en el jurado, la participante se mostró optimista por luchar por su lugar en la competencia. “Bueno, un día más y ojalá tenga la oportunidad de preparar otro postre”, afirmó a las cámaras.

La segunda persona elegida para ir Noche de Sentencia fue Santiago Suárez. “No, Dios, ¿qué me pasó? Tenía que embeberlo un poco más, pero bueno que me quede de experiencia”, manifestó. Aunque Santiago se mostró frustrado en un inicio, el participante aseguró que no se rendirá. “Nosotros seguimos en competencia, así que jamás hay que perder las esperanzas, gentita. Vamos con todos”, sentenció.

La última persona en ser enviada a sentencia fue Yaco Eskenazi. Aunque el jurado disfrutó de la torta de chocolate preparada por el participante, el exfutbolista no logró convertirse en la única persona salvada de la noche.

Este sábado 13 de julio se vive una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes están cada vez más cerca de la Gran Final de la competencia culinaria y los retos serán cada vez más difíciles. Esta noche solo uno logrará salvarse y los demás serán enviados a la temida Noche de Sentencia. ¿Quién lo conseguirá?

