El panorama electoral en el Perú se mantiene incierto y cargado de tensión. Con el 75% de actas contabilizadas por la ONPE, Keiko Fujimori lidera con más del 16% de votos válidos, asegurando su pase a una eventual segunda vuelta. Sin embargo, la verdadera disputa se concentra en el segundo lugar, donde Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez protagonizan un empate técnico.

La diferencia entre los candidatos es mínima y el 25% restante de votos podría cambiar el escenario en las próximas horas. Analistas coinciden en que cada acta será determinante para definir quién acompañará a Fujimori en la siguiente etapa.

En paralelo, el proceso electoral enfrenta cuestionamientos. La Junta Nacional de Justicia inició una investigación contra Piero Corbeto, jefe de la ONPE, en medio de denuncias de irregularidades y críticas a la gestión del conteo. Sectores de la población incluso exigen su salida, mientras otros piden prudencia y respeto a los resultados oficiales.

El clima de incertidumbre también se refleja en la ciudadanía, que observa con atención el avance del conteo. Mientras algunos hablan de fraude, otros insisten en esperar el cierre del escrutinio.

A pocas horas de definiciones clave, el país enfrenta un escenario polarizado, donde la transparencia del proceso y la legitimidad de los resultados serán fundamentales para garantizar la estabilidad democrática.

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