En Arriba Mi Gente, tu problema es nuestro problema. Por eso, el reportero Rob Reyna llegó al domicilio de Fiorella Peña, víctima de agresión por su ex pareja. Edison Concha Narro (Felipe) es el hombre al que denuncia por maltratarla física y psicológicamente.

“Él toda la vida ha pensado que yo le soy infiel. Siempre ha tenido eso en la cabeza, por más que tenga cámaras, no ha encontrado nada, pero pensaba que yo borraba”, explica la víctima.

El 21 de febrero fue cuando la víctima decidió que no recibiría más maltratos. Después de pedirle a Edinson que abandonara su casa, el hombre la golpeó hasta dejarla en el suelo.

Una vez tirada e indefensa, las agresiones continuaron con más puñetes y bofetadas. “Es un enfermo”, asegura su expareja. De milagro, logró escapar y pedirle ayuda a unas vecinas. Su agresor aprovechó el momento para huir como si nada hubiese pasado.

Además, Fiorella denuncia el hostigamiento que recibía por parte de Edinson en su propia casa. “Casi todas las madrugadas, buscaba en mi celular y las cámaras. Revisa el techo, la cama, la ropa. Si me cambiaba de ropa interior, me preguntaba por qué me había cambiado”, recuerda aterrorizada.

Después de reunir valor, la mujer denunció ante las autoridades y lo hizo público mediante las redes sociales. Este acto de valentía le costó recibir más amenazas por parte de Edinson y su familia.

“Si una denuncia, prácticamente, lo archivan. A mí me lo han acelerado porque yo lo he hecho público. Muchas chicas no se animan a denunciar porque no ven que se haga nada”, reporta la víctima.

