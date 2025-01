Marco Zunino libró una lucha alejado por completo de las cámaras. El reconocido actor, productor, cantante y bailarín se confesó en “Arriba mi Gente” sobre su batalla contra el cáncer por segunda vez.

Según reveló en el programa, a temprana edad afrontó su primera lucha contra el cáncer de piel. “Cuando era chibolo, mi mamá me llevó a un dermatólogo que me chequeó todos los lunares. Yo la verdad no me chequeaba nada, pero eso (los lunares) sí. Tenía 13 años. La dermatóloga me dijo que no le parecía uno y me lo sacaron”, contó.

Pero, hace un tiempo, regresó al médico para chequeos generales, animado por el discurso de Christian Thorsen. Ahí, descubrieron que tenía cáncer a la vejiga. “Nunca me imaginé que podía ser eso””, confesó el actor.

Asimismo, reconoció que ahora está recuperado y el apoyo de su familia y amigos ha sido vital para este proceso. “Creo que hay cosas que han cambiado radicalmente de mi vida, pero creo que entro en modo batalla cuando paso por estas situaciones. Busco soluciones. He tenido mucha suerte porque en ambos casos fue detectado a tiempo”, sentenció.

