En Arriba Mi Gente, una madre relata cómo su hijo de 13 años habría sido víctima de un presunto abuso sexual por parte de un vecino de 56 años. El presunto agresor, identificado como Moisés Girón López, fue detenido en flagrancia pero luego liberado por un juzgado, decisión que ha generado indignación.

La madre del adolescente, con la voz quebrada, narró los escalofriantes hechos: “Mi hijo decide ir a comprar a la tienda (…) y el hombre, Moisés Girón López, lo sigue”. Según su relato, el vecino, aprovechando la confianza, lo abordó y luego lo llevó a su vivienda bajo engaños.

Una vez dentro de la casa, la situación habría tomado un cariz terrorífico, pues la madre relata la presunta agresión física de la que su hijo logró escapar presa del pánico. El menor, en estado de shock, corrió hacia donde su abuela para contarle lo sucedido. La familia, actuando con prontitud, logró retener al sujeto hasta la llegada de la policía. Sin embargo, la sensación de justicia fue efímera. A pesar de la gravedad de los cargos, un juzgado decidió poner en libertad a Moisés Girón tras 48 horas, argumentando un arraigo proporcionado por su propia hermana.

La desesperación de la familia es ahora aún mayor. “Me siento sucio”, son las palabras que repite el adolescente, quien ahora no puede dormir y se despierta brincando de terror. “Lo único que nosotros queremos es que sea justicia porque este trauma para mi hijo no se va a borrar”, comentó la madre, quien teme que el hombre, ahora en libertad, pueda huir o reincidir.

Este terrible caso plantea serias interrogantes: ¿Se logrará hacer justicia a pesar de la libertad del principal sospechoso? ¿Podrán las pruebas, como las cámaras de seguridad y el futuro testimonio en Cámara Gesell, ser contundentes para llevar al señor Girón a la cárcel? ¿Cómo proteger a otros niños de potenciales peligros? No te pierdas el análisis completo de este y otros importantes casos en el próximo episodio de Arriba Mi Gente.

