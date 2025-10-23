En Arriba Mi Gente, se abordó la situación de la reconocida agrupación Agua Marina, que atraviesa un momento difícil luego del atentado ocurrido el 8 de octubre, donde cuatro integrantes resultaron heridos junto a un vendedor durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos.

En medio de la preocupación, Lucho Granda, vocalista principal, compartió un emotivo mensaje para sus seguidores: “Por el momento, creo que ya todos sabemos, no vamos a volver a los escenarios grandes. Muy triste, porque la música es nuestra vida, nuestro corazón, nuestro alimento diario”, expresó con visible tristeza.

El programa destacó que este atentado fue la gota que colmó el vaso y desencadenó la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, pero también remarcó que hasta hoy no se conoce el paradero de los responsables. “A día de hoy no tenemos noticias de los delincuentes que atacaron a Agua Marina”, se mencionó en el set, resaltando la falta de resultados en la investigación pese a los videos y las pruebas existentes, incluso remarcando que la vacancia no permitió que se le de la suficiente importancia al crimen cometido.

Por su parte, los hermanos Quiroga, fundadores y líderes del grupo, han anunciado que la orquesta continuará, pero enfocándose en conciertos más pequeños y privados, con el objetivo de mejorar la seguridad y controlar los aforos. “Los músicos tienen que dejar de hacer conciertos y los buenos ciudadanos terminamos encerrados por culpa de la delincuencia”, reflexionaron los conductores del programa.

¿Habrá justicia para los integrantes de Agua Marina? ¿Se retomarán las investigaciones sobre el atentado del 8 de octubre?

