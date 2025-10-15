Arriba Mi Gente presentó una historia que estremeció a todos. Una adolescente de tan solo 16 años perdió la vida mientras dormía, aparentemente por una descarga eléctrica provocada por su celular que se encontraba cargando a su lado. La menor, de nacionalidad venezolana, soñaba con ser aeromoza y cursaba el quinto año de secundaria. Hoy su familia lucha no solo contra el dolor de su partida, sino también contra la burocracia para poder darle un último adiós.

Su padre contó entre lágrimas que tuvieron que esperar horas para que llegue la fiscalía y ahora enfrentan una nueva barrera: la dificultad para identificar el cuerpo, pues las autoridades solicitan una verificación con el sistema venezolano SAIME. “No nos dejan verla, no podemos ni despedirnos de nuestra hija”, expresó con impotencia. La familia clama sensibilidad y humanidad ante esta situación que los mantiene en incertidumbre y desesperación.

El brigadier mayor Jaime Carrasco, del Cuerpo de Bomberos, explicó que tragedias como esta pueden evitarse si se toman precauciones básicas. “Nunca carguen el celular mientras duermen, ni usen cargadores genéricos o cables dañados”, advirtió, señalando que muchos incendios y descargas eléctricas en la ciudad tienen este mismo origen.

Desde Arriba Mi Gente, los conductores reflexionaron sobre la importancia de crear conciencia en casa. La mayoría de personas duerme con el teléfono cerca o bajo la almohada, sin imaginar que un simple descuido puede ser fatal. “Esto podría pasarnos a cualquiera”, dijeron, invitando a los televidentes a revisar sus hábitos eléctricos y priorizar la seguridad familiar.

