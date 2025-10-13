En “Arriba Mi Gente”, se presentó un caso que generó profunda indignación y tristeza entre los conductores y televidentes. Un video muestra a un hombre golpeando salvajemente a un perrito en el Callao, imágenes tan fuertes que debieron ser difuminadas para evitar herir la sensibilidad del público.

Durante la emisión, Fernando Diaz, Adriana Quevedo y Joselito Carrera manifestaron su rechazo absoluto al maltrato animal y pidieron a las autoridades identificar y sancionar al agresor. “Esta persona no debería tener nunca más a su cargo una mascota”, señaló Adriana Quevedo, visiblemente afectada. Coincidieron en que este tipo de actos reflejan la crisis de salud mental que vive el país y la pérdida de empatía en nuestra sociedad.

Los conductores también reflexionaron sobre cómo tratamos a los animales: “Tú te pintas de cuerpo entero con la forma en que los tratas”, enfatizó Fernando Diaz, advirtiendo que, según diversos estudios internacionales, quienes cometen este tipo de crueldad pueden desarrollar conductas más graves en el futuro.

Finalmente, el programa cerró con un llamado a la empatía, la justicia y la protección animal, recordando que los perritos y gatitos solo ofrecen amor incondicional y compañía. ¿Qué lleva a una persona a actuar con tanta violencia? ¿Qué medidas se tomarán para evitar que estos casos se repitan? Descúbrelo y sigue este caso en “Arriba Mi Gente”.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

