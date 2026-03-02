Una denuncia vecinal encendió las alarmas en Cercado de Lima. A través del WhatsApp de Arriba Mi Gente, una residente informó que en una vivienda del jirón Aurelio García y García mantenían a un pony dentro del patio, en una zona totalmente urbanizada.

Las imágenes enviadas muestran al equino siendo ingresado de noche en una camioneta y luego permaneciendo en un pequeño espacio acondicionado como establo. Según la denunciante y otros vecinos, el animal habría estado allí desde noviembre. Sin embargo, el responsable del inmueble, identificado como Enrique Castillo, aseguró que solo lo tuvo “cuatro o cinco días” y que ya fue retirado.

Veterinarios consultados explicaron que, aunque el caballo es un animal doméstico, requiere amplios espacios para caminar y trotar varios kilómetros al día. Permanecer en un área reducida puede generarle estrés, problemas articulares, daños en los cascos y complicaciones sanitarias, especialmente si permanece en el mismo lugar donde orina y defeca.

Tras la denuncia pública, el pony fue retirado de la vivienda. No obstante, vecinos piden que las autoridades verifiquen su estado y condiciones actuales. La municipalidad señaló que no puede intervenir en propiedad privada y que correspondería a la Policía actuar ante un presunto caso de maltrato.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR